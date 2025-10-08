Calciomercato Napoli Gazzetta | Neymar è stata la pazza idea degli azzurri per cinque mesi

Neymar è stata la pazza idea del ds del Napoli Giovanni Manna nei primi mesi del 2025. A scriverlo quest'oggi è la Gazzetta dello Sport.La stella brasiliana, ora al Santos, è stata nel mirino azzurro da gennaio a maggio, prima di raggiungere l'accordo con De Bruyne. L'ipotesi - svela la ‘rosea’ -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

