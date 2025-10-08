Calciomercato Juventus | occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern Che pensa a Vlahovic

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. I bianconeri vogliono un rinforzo affidabile in fascia Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, la Juventus sta già delineando le proprie strategie per puntellare la rosa a disposizione di Igor Tudor. La dirigenza bianconera ha identificato una priorità chiara: rinforzare le corsie esterne, un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juventus occasione guerreiro a gennaio dal bayern che pensa a vlahovic

© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern. Che pensa a Vlahovic

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: occasione Kiwior per i bianconeri? L’Arsenal vuole tenerlo, ma il difensore… Così potrebbe cambiare la sua situazione

Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta

calciomercato juventus occasione guerreiroJuventus: emergenza esterni, occhi su Guerreiro del Bayern - Calciomercato Juventus: emergenza esterni, occhi su Guerreiro del Bayern Juventus, priorità sulle fasce: Tudor punta su Guerreiro per gennaio. Da tuttojuve.com

calciomercato juventus occasione guerreiroTuttosport - Juventus su Raphael Guerreiro, Vlahovic possibile chiave per il Bayern Monaco - Il terzino sinistro portoghese e l'attaccante serbo sono entrambi in scadenza di contratto a giugno. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Occasione Guerreiro