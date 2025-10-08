Calciomercato Juve la rivale di Serie A prova ad anticipare tutti! Fase esplorativa | la rivelazione sul futuro del calciatore accostato anche ai bianconeri

Calciomercato Juve, la rivale di Serie A prova ad anticipare tutti! Ci sono importanti aggiornamenti sul futuro di quel calciatore. L’ Inter guarda al futuro e pianifica la successione di Yann Sommer. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Elia Caprile, portiere del Cagliari, uno dei candidati ideali per raccogliere l’eredità dello svizzero. Il club sta monitorando attentamente la crescita del giovane talento italiano. L’idea strategica dell’ Inter è quella di effettuare un investimento mirato per la porta nel 2026, anno in cui scadrà il contratto di Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivale di Serie A prova ad anticipare tutti! «Fase esplorativa»: la rivelazione sul futuro del calciatore accostato anche ai bianconeri

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, i consigli di Padovano: «Manca un giocatore per reparto: la priorità deve essere un top in difesa»

Di Gregorio cuore Juve: ha detto no a quella big di Premier League pur di restare a Torino! Il retroscena di calciomercato

Novità sul calciomercato #Juve Occhi sul vice #Cambiaso - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus su Raphael #Guerreiro, #Vlahovic possibile chiave per il #Bayern Monaco [Tuttosport] #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/tuttosport-juventus-su-raphael-guerreiro-vlahovic-possibile-chiave-per-il-bayern-monaco/blt0193283eec10 - X Vai su X

Calciomercato Juve, l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? È sempre più probabile il rinnovo con la rivale di Serie A: ecco cosa sta succedendo - La rivelazione che mette fine all’inseguimento dei bianconeri Una mossa per blindare il presente e il futuro, una beffa per le prete ... Come scrive juventusnews24.com

Vlahovic e l’addio alla Juve: accordo a zero con la grande rivale - Accordo con la grande rivale, scelta fatta: ecco tutti i dettagli ... Si legge su calciomercato.it