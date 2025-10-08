Calciomercato Juve bianconeri a caccia di un nuovo esterno sinistro per far rifiatare Cambiaso | quel nome è pronto a balzare in pole! Novità verso gennaio

Calciomercato Juve, si cerca il rinforzo a sinistra: i bianconeri monitorano un top player in rotta col suo club, si può chiudere a gennaio. La priorità per il  calciomercato Juve  di gennaio è chiara: trovare un nuovo esterno sinistro, un’alternativa di qualità in grado di far rifiatare  Andrea Cambiaso. Con  Filip Kostic  ormai ai margini del progetto, la dirigenza bianconera si sta muovendo con decisione e, secondo le ultime indiscrezioni di  Tuttosport, il nome in pole position arriverebbe dalla  Germania. Calciomercato Juve: la pista che porta a Raphaël Guerreiro. Il giocatore che ha scalato le gerarchie nei desideri della  Juventus  è  Raphaël Guerreiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

