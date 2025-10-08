Calciomercato Juve bianconeri a caccia di un nuovo esterno sinistro per far rifiatare Cambiaso | quel nome è pronto a balzare in pole! Novità verso gennaio

Calciomercato Juve, si cerca il rinforzo a sinistra: i bianconeri monitorano un top player in rotta col suo club, si può chiudere a gennaio. La priorità per il calciomercato Juve di gennaio è chiara: trovare un nuovo esterno sinistro, un’alternativa di qualità in grado di far rifiatare Andrea Cambiaso. Con Filip Kostic ormai ai margini del progetto, la dirigenza bianconera si sta muovendo con decisione e, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il nome in pole position arriverebbe dalla Germania. Calciomercato Juve: la pista che porta a Raphaël Guerreiro. Il giocatore che ha scalato le gerarchie nei desideri della Juventus è Raphaël Guerreiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

