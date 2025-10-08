Calciomercato Juve, può aumentare la concorrenza per Caprile, portiere del Cagliari: anche il Milan sull’estremo difensore. La Juventus ha sempre gli occhi puntati sui migliori giovani talenti del panorama italiano in vista delle future strategie di calciomercato. Tra i nomi che sono stati accostati alla Vecchia Signora nelle scorse settimane, in ottica di successione a lungo termine tra i pali, spicca con forza quello di Elia Caprile. Il giovane estremo difensore del Cagliari si è imposto come uno dei portieri più promettenti della Serie A, catturando l’attenzione dei grandi club grazie alle sue performance costanti e a una notevole crescita tecnica che non è passata inosservata a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza per l’obiettivo dei bianconeri? Un top club è vigile: cosa può succedere