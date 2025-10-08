Calciomercato Juve arriverà un centrocampista di livello a gennaio? Arriva la secca risposta del giornalista | ecco cosa può accadere nei prossimi mesi

Calciomercato Juve, arriverà un centrocampista di livello a gennaio? Tutti i dettagli sulle mosse del club. Calma e realismo. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha voluto frenare gli entusiasmi e le aspettative dei tifosi della calciomercato Juve in vista del mercato di gennaio, specialmente per quanto riguarda la ricerca del tanto agognato centrocampista di qualità. Le difficoltà della squadra in mezzo al campo sono evidenti e in molti si aspettano un intervento deciso da parte della dirigenza nella finestra invernale. Secondo Balzarini, però, l’operazione è molto più complicata di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

