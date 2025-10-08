Calciomercato Juve arriverà un centrocampista di livello a gennaio? Arriva la secca risposta del giornalista | ecco cosa può accadere nei prossimi mesi
Calciomercato Juve, arriverà un centrocampista di livello a gennaio? Tutti i dettagli sulle mosse del club. Calma e realismo. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha voluto frenare gli entusiasmi e le aspettative dei tifosi della calciomercato Juve in vista del mercato di gennaio, specialmente per quanto riguarda la ricerca del tanto agognato centrocampista di qualità. Le difficoltà della squadra in mezzo al campo sono evidenti e in molti si aspettano un intervento deciso da parte della dirigenza nella finestra invernale. Secondo Balzarini, però, l'operazione è molto più complicata di quanto si pensi.
Ma quale Milinkovic-Savic: il centrocampista che serve alla Juve a gennaio è un altro - Bouaddi del Lille è l'uomo giusto per il centrocampo della Juventus a gennaio: il prezzo è già salito alle stelle, si aggira intorno ai 30 mln
Difficile che a gennaio la Juventus possa arrivare ad un centrocampista di livello - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della possibilità che la Juventus a gennaio acquisti un centrocampista.