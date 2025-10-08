Calciomercato Inter si lavora già al post Sommer | spunta questo nome dalla Germania

Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sul possibile nuovo portiere nerazzurro per sostituire Sommer al termine della stagione. I dettagli. In casa Inter, i lavori per il prossimo mercato estivo sono già cominciati, con la dirigenza che inizia a focalizzarsi su alcuni ruoli chiave, uno dei quali è sicuramente quello di portiere. Yann Sommer, attuale estremo difensore nerazzurro, potrebbe lasciare la squadra a fine stagione, creando un vuoto tra i pali che l’Inter dovrà colmare con un nuovo acquisto. Sebbene ad oggi non ci siano candidati definitivi, alcuni rumors cominciano a prendere piede. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si lavora già al post Sommer: spunta questo nome dalla Germania

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

#Inter, sarà rivoluzione in difesa sul #calciomercato estivo: il piano [@GuarroPas] https://calciomercato.com/liste/inter-in-estate-sara-rivoluzione-in-difesa-il-piano/blt3d3f7f3cb404e061… - X Vai su X

#Inter - Cori e applausi per l’arrivo a San Siro del pullman nerazzurro #InterCremonese @calciomercatoit - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Kessié potrebbe ritornare di moda? Ecco le ultime novità - La situazione attuale Il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, è tornato a far parlare di sé nel panorama del calciomercato Inter. Lo riporta calcionews24.com

Calciomercato Inter, caccia ai sostituti di Sommer e Acerbi: spunta Muharemovic - L’Inter guarda già al futuro e prepara le mosse per rinforzare difesa e porta, reparti in cui ... fantamaster.it scrive