Calciomercato Inter pronto un vero e proprio restyling in difesa! Tre nomi verso l’addio e il dubbio Pavard

Inter News 24 Calciomercato Inter, il club nerazzurro valuta uscite e innesti per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la difesa dell’ Inter subirà un vero e proprio restyling nella prossima stagione. Tra i possibili partenti figurano Darmian, Acerbi e de Vrij, anche se le decisioni definitive devono ancora essere prese, dato il ruolo delicato dei difensori centrali e la difficoltà nel trovare alternative affidabili. «Forse alla fine proprio questa considerazione porterà a fare nuove valutazioni su de Vrij, ma non sarà facile convincere Oaktree a puntare ancora sull’olandese», sottolinea il portale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, pronto un vero e proprio restyling in difesa! Tre nomi verso l’addio e il dubbio Pavard

