Calciomercato Inter possibile addio di Pio Esposito? L’attaccante è tra i preferiti di una big di Serie A
Inter News 24 Calciomercato Inter, secondo Il Messaggero c’è una big di Serie A su Francesco Pio Esposito. Tutte le indiscrezioni riguardo la possibile trattativa. Secondo Il Messaggero, la Lazio avrebbe messo nel mirino Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter, come possibile sostituto di Taty Castellanos in caso di cessione durante la finestra di mercato di gennaio. L’attaccante argentino, sebbene al momento resti incedibile per i biancocelesti, non è considerato un elemento insostituibile. La società capitolina ha fissato paletti economici chiari: qualsiasi trattativa partirebbe da un’offerta compresa tra 30 e 35 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per privarsi di un giocatore così centrale nell’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
