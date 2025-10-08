Calciomercato Inter la conferma di Fabrizio Romano sull’ultima indiscrezione | Sono due anni che…
Il futuro della porta dell’ Inter è uno dei temi più caldi in casa nerazzurra. Dopo le buone prove di Josep Martinez e l’esperienza di Yann Sommer, il club di Viale della Liberazione guarda già avanti, pianificando le strategie per la prossima stagione. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la società sta monitorando da tempo diversi profili, tra cui spicca quello di Noah Atubolu, giovane e talentuoso portiere del Friburgo, già finito nel mirino di importanti club europei. Secondo l’esperto di mercato, l’ Inter segue il tedesco da almeno due anni. Atubolu, classe 2002, si è messo in luce in Bundesliga grazie a prestazioni di alto livello e a una personalità fuori dal comune per la sua età. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
