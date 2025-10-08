Calciomercato Inter il Taty Castellanos può partire a gennaio | Sarri aveva pensato ad un gran colpo da Milano

Inter News 24 Calciomercato Inter, la Lazio è interessata ad un giocatore nerazzurro: ecco chi sarebbe potuto essere il sostituto del Taty. Il futuro di Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998 della Lazio, potrebbe tornare al centro del calciomercato di gennaio. Dopo un’estate movimentata, in cui era già stato inserito nella lista dei possibili partenti, il centravanti biancoceleste resta un profilo valutato con attenzione da diversi club europei. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico Maurizio Sarri non si opporrebbe a un’eventuale cessione, ma chiederebbe un sostituto funzionale al proprio sistema di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Taty Castellanos può partire a gennaio: Sarri aveva pensato ad un gran colpo da Milano

