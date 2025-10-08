Calciomercato Inter Fabrizio Romano rivela | Ci sono due opzioni per la porta | ecco quali
Inter News 24 Calciomercato Inter, Fabrizio Romano ha parlato del futuro della porta dei nerazzurri rivelando i due obiettivi per la prossima stagione. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi nerazzurri sul futuro del ruolo di portiere dell’ Inter di Cristian Chivu, in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Secondo Romano, la società sta monitorando diversi profili in ottica 2026, con particolare attenzione a Noah Atubolu, portiere del Friburgo, e Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari. «Atubolu è un portiere assolutamente di livello, è stato nella lista di diversi club inglesi, anche in quella del Napoli prima di puntare sul rinnovo di Meret e su Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Internews24.com
