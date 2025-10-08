Calciomercato Inter Fabrizio Romano | Due nomi per la porta

Calciomercato Inter, secondo l’insider Fabrizio Romano, che ne ha parlato in un video pubblicato sul suo canale YouTube, l’Inter avrebbe già due nomi per sostituire i portieri a disposizione di Chivu. La società nerazzurra starebbe particolarmente attenzionando i profili di Noah Atubolu, portiere del Friburgo, e Elia Caprile, portiere del Cagliari. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Fabrizio Romano: “Due nomi per la porta”

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

#Inter, sarà rivoluzione in difesa sul #calciomercato estivo: il piano [@GuarroPas] https://calciomercato.com/liste/inter-in-estate-sara-rivoluzione-in-difesa-il-piano/blt3d3f7f3cb404e061… - X Vai su X

#Inter - Cori e applausi per l’arrivo a San Siro del pullman nerazzurro #InterCremonese @calciomercatoit - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, la società ha già scelto il portiere del futuro: i dettagli - Clamorosa indiscrezione di mercato, i nerazzurri avrebbero già individuato il prossimo portiere, il noto esperto di calciomercato non ha dubbi ... Riporta spaziointer.it

Romano: “L’Inter segue QUESTO calciatore da due anni” - Nelle scorse ore, infatti, dalla Germania è circolato un nuovo profilo a sorpresa accostato per la prima volt ... Scrive passioneinter.com