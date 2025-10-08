Calciomercato Como dalla Spagna | il Real Madrid ha deciso cosa fare con Nico Paz
. Il talento argentino verso il ritorno a ‘casa’ Il Real Madrid non ha mai smesso di seguire il percorso di Nico Paz e, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, l’intenzione di riportare il talento argentino a “casa” è sempre più concreta. L’esplosione del centrocampista con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Como, chiuso un altro grande colpo per potenziare la squadra. Le ultime
Calciomercato, perché il Como spende come una big (e non lo è)
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
Nico Paz, l'allarme Real ora preoccupa il Como: "È tutto già deciso" - Sul talento argentino che sta esplodendo in Serie A arriva la doccia fredda da ambienti vicini al club madrileno ... Riporta tuttosport.com
In Spagna – Il Real e il piano per il futuro con al centro Nico Paz - Nico Paz, che piace tanto anche all'Inter, potrebbe presto tornare nel club spagnolo che lo ha ceduto al Como con 'un biglietto di ritorno' ... Si legge su msn.com