Calciomercato Cagliari una big ha messo gli occhi sul quel giocatore! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino di una big: il giovane portiere rossoblù tra presente in Sardegna e futuro da protagonista Il futuro di Mike Maignan resta un rebus. Nonostante le sue prestazioni di altissimo livello, le voci su un possibile addio a Milanello per approdare in un top club europeo si fanno sempre più insistenti. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, una big ha messo gli occhi sul quel giocatore! Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: calciomercato - cagliari

Calciomercato Cagliari, ecco quale sarà il futuro di Marin. La situazione dei rossoblu!

Calciomercato Cagliari, da decidere quello che sarà il futuro di Roberto Piccoli. Ecco le ultime novità

Calciomercato Cagliari, quel giocatore rischia di andare via? Ecco le novità

Kabasele risponde a Borrelli: tra #Udinese e #Cagliari è 1-1 - X Vai su X

Il Cagliari pensa a BALOTELLI! Lo prenderesti da Svincolato? - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Cagliari, Caprile in uscita? Dall’Inghilterra cresce l’interesse per il portiere: le ultime - Calciomercato Cagliari, anche alcune società della Premier League hanno messo gli occhi sull’estremo difensore classe 2001 dei sardi. Da cagliarinews24.com

Ex Cagliari, Jankto sull’addio al calcio: «L’infortunio non mi ha consentito di andare avanti. Ranieri? Dico questo» - Ex Cagliari, Jakub Jankto si è raccontato in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” trattando diversi temi: le sue dichiarazioni Jakub Jankto, 29 anni, ha dato l’addio al calcio l’estate sc ... Scrive cagliarinews24.com