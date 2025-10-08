Calciomercato Cagliari Caprile osservato da due diverse big! La situazione attuale
Calciomercato Cagliari, occhi su Caprile: Inter e Milan seguono il giovane portiere Il calciomercato Cagliari potrebbe presto animarsi attorno al nome di Elia Caprile, giovane portiere classe 2001 che sta attirando l’attenzione dei top club italiani. Le sue prestazioni con la maglia rossoblù nelle prime giornate di Serie A hanno acceso i riflettori sul suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - cagliari
Calciomercato Cagliari, ecco quale sarà il futuro di Marin. La situazione dei rossoblu!
Calciomercato Cagliari, da decidere quello che sarà il futuro di Roberto Piccoli. Ecco le ultime novità
Calciomercato Cagliari, quel giocatore rischia di andare via? Ecco le novità
Kabasele risponde a Borrelli: tra #Udinese e #Cagliari è 1-1 - X Vai su X
Il Cagliari pensa a BALOTELLI! Lo prenderesti da Svincolato? - facebook.com Vai su Facebook
Futuro Caprile, l’Inter studia il possibile colpo dal Cagliari! Le ultime indiscrezioni di mercato - Futuro Caprile, l’Inter valuta l’acquisto del giovane portiere rossoblù: le ultime indiscrezioni di mercato Le prestazioni di Elia Caprile continuano a incantare e la lista delle pretendenti per il gi ... Lo riporta cagliarinews24.com
Caprile Inter, arriva una conferma dell’interesse per il portiere del Cagliari! Tutte le novità - Caprile Inter, i nerazzurri hanno inserito nella propria lista della spesa l’estremo difensore della società di Tommaso Giulini: ecco cosa filtra sul portiere Il futuro di Elia Caprile, portiere class ... Come scrive cagliarinews24.com