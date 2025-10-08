Calciomercato Cagliari Caprile osservato da due diverse big! La situazione attuale

Calciomercato Cagliari, occhi su Caprile: Inter e Milan seguono il giovane portiere Il calciomercato Cagliari potrebbe presto animarsi attorno al nome di Elia Caprile, giovane portiere classe 2001 che sta attirando l'attenzione dei top club italiani. Le sue prestazioni con la maglia rossoblù nelle prime giornate di Serie A hanno acceso i riflettori sul suo

