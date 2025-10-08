Calciomercato Bologna | un club di Serie A mette gli occhi su Cambiaghi! Protagonista di un grande avvio le ultimissime
Calciomercato Bologna: il Como mette gli occhi su Cambiaghi. Protagonista di un grande avvio di stagione, il giocatore è nel mirino di Fabregas Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno del Bologna, è finito nel mirino della dirigenza del Como secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio. Il talentuoso classe 2000, protagonista di un ottimo avvio di stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna
Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra
Calciomercato.com – Inter, testa a testa tra Bologna e Torino per Asllani: le ultime
Calciomercato Bologna: priorità Pobega e i nomi per puntellare la difesa
#Calciomercato #Bologna: i segreti di #Cambiaghi, asso felsineo chiamato in Nazionale - X Vai su X
Questo il tocco con il braccio di Valentin Carboni, sanzionato dopo la revisione al Var con il calcio di rigore: Orsolini ed il suo Bologna la vincono al minuto 99! È stata presa la decisione giusta #BolognaGenoa - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Bologna, Skorupski è pronto a rinnovare con i rossoblu? La situazione - Calciomercato Bologna: Skorupski verso il rinnovo, i rossoblù blindano il loro numero uno Nel pieno fermento del Calciomercato Bologna, una delle mosse più attese riguarda il futuro di Lukasz Skorupsk ... Segnala calcionews24.com
Calciomercato Bologna: Skorupski pronto a restare - Lukasz Skorupski, numero uno indiscusso del Bologna, in Serie A viene considerato come uno dei migliori portiere e di questo se ne ... Secondo calcioline.com