Calcio Uisp a 11 | Bacco Castelnuovo e Uella resistono a punteggio pieno

La Spezia, 8 ottobre 2025 – Tre squadre a punteggio pieno, cinque ancora a secco di punti. Va in archivio così la seconda giornata di andata del campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Sulla vetta del Girone 1 resistono in accelerazione Sporting Bacco e Amatori Castelnuovo, mentre nel Girone 2 soltanto l'Aston Uella Carrara. Da segnalare la cinquina del Cpo Agriturismo La Sarticola al Pegazzano con Pezzica in evidenza grazie ad una doppietta e lo stesso score positivo dell'Atletico Gordana sull'Intercomunale Beverino, con il bis di Bongi. GIRONE 1 Risultati: Virgoletta-Comano 1-0 (Carare C.

