Calcio Uisp a 11 | Bacco Castelnuovo e Uella resistono a punteggio pieno
La Spezia, 8 ottobre 2025 – Tre squadre a punteggio pieno, cinque ancora a secco di punti. Va in archivio così la seconda giornata di andata del campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Sulla vetta del Girone 1 resistono in accelerazione Sporting Bacco e Amatori Castelnuovo, mentre nel Girone 2 soltanto l'Aston Uella Carrara. Da segnalare la cinquina del Cpo Agriturismo La Sarticola al Pegazzano con Pezzica in evidenza grazie ad una doppietta e lo stesso score positivo dell'Atletico Gordana sull'Intercomunale Beverino, con il bis di Bongi. GIRONE 1 Risultati: Virgoletta-Comano 1-0 (Carare C. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: calcio - uisp
Calcio Uisp. Gavena, amichevole in famiglia e poi le vacanze
Torna Matti per il calcio, la XVII Rassegna nazionale dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dall'Uisp
Uisp, la stagione nel vivo. Calcio, piscine e benessere
Tutti i risultati, le reti, le classifiche aggiornate e i migliori in campo delle gare di calcio a 11 del week end sono già disponibili sull'Applicazione UISP AREZZO CALCIO e sul sito www.calciouisparezzo.it!!!! Clicca sul link per scoprire la Top 11 della 3° Gio - facebook.com Vai su Facebook
Matti per il calcio @UispNazionale su @DSportiva @RaiDue ?Lo sport sociale fa notizia: la più nota rubrica sportiva italiana ospita la Rassegna nazionale, grazie al servizio di Luca Cardinalini https://uisp.it/nazionale/pagina/uisp-sulla-rai-con-matti-per-il-cal - X Vai su X
Calcio Uisp a 11: Bacco, Castelnuovo e Uella resistono a punteggio pieno - Nella seconda del campionato della Lega Uisp da segnalare il bis di Pezzica e Bongi. Come scrive msn.com
Calcio Uisp a 11: il tris di Cuvelier per aprire la stagione - La Spezia, 29 settembre 2025 – Bloccati sul pareggio dal Cpo Agriturismo La Sarticola i campioni in carica del Real Chiappa nell'avvio del campionato calcistico a 11, curato dalla Lega Uisp della Spez ... Scrive msn.com