Ecco il replay, tre giorni dopo la sfida in campionato. Di nuovo contro Imolese e Correggese, questa volta in Emilia (oggi alle 17 al Borelli di Correggio), a poche ore dallo 0-0 che si sono spartite domenica in campionato, dove stanno andando di pari passo in classifica nel gruppo D, con 7 punti in 6 gare, una vittoria all’attivo, quattro pareggi e una sconfitta. Chi vince oggi potrebbe svoltare, di sicuro in coppa, vista la gara secca (in caso di parità si andrà subito ai rigori), ma anche in stagione, dove in entrambe le piazze è atteso il definitivo decollo. L’ Imolese se l’era provato a costruire nell’ultimo turno infrasettimanale, il primo del campionato, due settimane fa con il Pro Palazzolo, un 2-1 convincente in rimonta, che è stato seguito da due pari senza reti con Tuttocuoio e, appunto, Correggese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, ore 17. Dopo lo 0-0 al Galli si gioca nel Reggiano. Ma questa volta vale per le qualificazioni di Coppa. Imolese-Correggese, secondo atto al Borelli