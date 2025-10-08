Calcio serie C il Perugia le tenta tutte per uscire dalla crisi Braglia studia le soluzioni giuste
Cinque sconfitte di fila, condite da prestazioni in buona parte sconcertante, pesano come un macigno sull'ambiente Perugia, che sta cercando in ogni modo di raccogliere i cocci in vista del prossimo fondamentale appuntamento.Al Curi arriva un Rimini ancora più ferito dato che ieri, a causa di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio Serie C. La Pianese piazza un nuovo colpo! C’è l’esterno sinistro Claudio Martey
Alex Schwazer sbarca in Serie B e diventa consulente del Sudtirol Calcio!
Calcio Serie D – Sora, via Schettino sulla panchina bianconera arriva Giacomarro | www.tg24.info/sport #SERIED #Sora #SoraCalcio - facebook.com Vai su Facebook
La Lega Calcio Serie A "accoglie con soddisfazione la decisione odierna della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa della partita Milan-Como in Australia. Desideriamo ringraziare la Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver va - X Vai su X
Calcio serie C, Faroni pronto a scuotere nuovamente il Perugia: torna Ravanelli? - L'ex attaccante, attualmente al Marsiglia, potrebbe ricoprire un incarico dirigenziale. Secondo perugiatoday.it
Calcio serie C, Carpi - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Cassani dovrebbe riconfermare gli undici di Arezzo, Braglia alle prese con il grattacapo Megelaitis che comunque partirà con la squadra ... Lo riporta perugiatoday.it