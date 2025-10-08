CARPI Il Carpi venerdì a Sestri Levante contro il Bra troverà dopo 7 anni come avversaria una squadra piemontese. È vero che si gioca in terra ligure, ma staticamente resta un tabù da sfatare. In casa di squadre provenienti dal Piemonte, infatti, i biancorossi non vincono addirittura da 36 anni. L’ultimo colpo grosso porta la firma di ’Armandino’ Aguzzoli, che il 19 marzo del 1989 firmò l’1-0 della Tomeazzi-band al ’Piola’ di Novara in C2. Da allora il Piemonte è diventato maledetto per il Carpi, che nelle successive 25 trasferte ha raccolto appena 12 pareggi e incassato 13 sconfitte contro 9 differenti avversari, Juve Domodossola, Novara, Cuneo, Derthona, Casale, Alessandria, Pro Vercelli, Torino e Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Carpi, il Bra un altro tabù da sfatare. Cambia la classifica, altro -1 al Rimini