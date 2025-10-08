Calcio Oggi alle 17 per la Coppa Provinciale va in scena un derby dai contenuti strategici ed emotivi Monti e ValliZeri si contendono la semifinale

Quanto vale il Monti dopo la partenza che lo vede già protagonista positivo nel campionato di Terza Categoria? E quanto vale l’irrobustito ValliZeri uscito sconfitto dal “Don Bosco“ nella prima di campionato proprio dai valtaveronensi. Il terzo turno di Coppa provinciale può dirlo o, meglio, può offrire uno spunto di riflessione nella considerazione che le due squadre dovrebbero schierare il miglior undici a disposizione nel tentativo di prendere oltre ai tre punti il passaggio alle semifinali, c’è soprattutto il fascino del derbissimo e il profumo del maxi-incasso. Il presidente Riro Carlotti del Monti carica l’orologio rigorosamente svizzero: "Saremo puntuali, non voglio scherzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

