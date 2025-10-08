Calcio femminile | la Roma lotta nel primo tempo poi cede Il Real Madrid passa 6-2 in Champions League

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia con il piede storto il cammino della Roma in Europa. La squadra italiana è infatti uscita sconfitta per 6-2 in casa del Real Madrid in occasione della prima sfida della fase a girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Un risultato netto, maturato soprattutto a causa di un secondo tempo estremamente sottotono. Inizio estremamente complicato per le giallorosse che, dopo appena cinque minuti di orologio, vanno subito sotto a causa del goal spezzagambe di Redondo, abile a sferrare il tapin sugli sviluppi di un corner precedentemente contrassegnato dal tentativo di Lakrar respinto da Bardi. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio femminile la roma lotta nel primo tempo poi cede il real madrid passa 6 2 in champions league

© Oasport.it - Calcio femminile: la Roma lotta nel primo tempo, poi cede. Il Real Madrid passa 6-2 in Champions League

In questa notizia si parla di: calcio - femminile

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

calcio femminile roma lottaReal Madrid-Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - Primo turno del girone della competizione europea: le giallorosse di Luca Rossettini volano in Spagna ... Segnala msn.com

calcio femminile roma lottaReal Madrid-Roma 6-2: disfatta giallorossa al debutto in Champions League femminile - 2) che mette in evidenza i problemi difensivi della squadra di Luca Rossettini. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Roma Lotta