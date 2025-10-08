Calcio femminile | la Roma lotta nel primo tempo poi cede Il Real Madrid passa 6-2 in Champions League
Comincia con il piede storto il cammino della Roma in Europa. La squadra italiana è infatti uscita sconfitta per 6-2 in casa del Real Madrid in occasione della prima sfida della fase a girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Un risultato netto, maturato soprattutto a causa di un secondo tempo estremamente sottotono. Inizio estremamente complicato per le giallorosse che, dopo appena cinque minuti di orologio, vanno subito sotto a causa del goal spezzagambe di Redondo, abile a sferrare il tapin sugli sviluppi di un corner precedentemente contrassegnato dal tentativo di Lakrar respinto da Bardi. 🔗 Leggi su Oasport.it
