calcio dilettanti stasera si gioca la coppa di prima vanno in campo undici modenesi

Serata dedicata alla Coppa di Prima categoria per i dilettanti (20,30) con le sfide del secondo turno (32esimi di finale) che vede ancora in corsa 11 formazioni modenesi (in caso di parità al 90’ subito i rigori): nella macroarea "B" si giocano Cavezzo-Mirandolese, Colombaro-Polinago, Valsa-Spilamberto, Modenese-Campeginese (ore 15,30), Nonantola-Ravarino e Novellara-San Damaso, oltre alle due sfide tutte reggiane Guastalla-Daino e United Albinea-Boca Barco; nella macroarea ’C’ invece c’è la sfida Appennino-Anzolavino, unica modenese dirottata geograficamente con bolognesi, ferraresi e ravennati, mentre le altre gare del gruppo sono Pontelagoscuro-Olimpia Quartesana, Portuense-Copparo, Real Fusignano-Reno Molinella, Real Salabolognese-Crevalcore, Savarna-C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

