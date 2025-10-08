Calcio | Dazn scrive a utenti ‘pezzotto’ e chiede risarcimento 500 euro

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dazn, titolare dei diritti tv del campionato di Serie A, ha inviato una lettera ai tifosi di calcio che hanno visto le partite in modo illegale chiedendo un risarcimento di 500 euro. La lettera è stata postata su un gruppo social ‘Avvocati’ da un utente che chiedeva consulenza legale e successivamente pubblicata sui siti Dday.it e Fanpage.it. Nella raccomandata si legge che Dazn, in quanto parte lesa nel procedimento della Procura di Lecce nei confronti di circa 2mila utenti del così detto ‘pezzotto’, ha ricevuto i nominativi delle persone già soggette a una “sanzione amministrativa” dalle stessa Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

