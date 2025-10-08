Calcio amatoriale viaggio festoso a Monaco Club Forza Forlì über alles | vince un’amichevole in Baviera
Una trasferta pienamente riuscita. Il Club Forza Forlì ha trascorso tre giorni all’ Oktoberfest a Monaco di Baviera, in Germania: così il capitano Alberto ‘Kalle’ Calderoni ha mantenuto la sua promessa (aveva puntato sulla squadra biancorossa per la vittoria del campionato romagnolo Over 35 della Uisp). Nel corso dell’intensa ‘tre giorni’ la squadra ha disputato anche un’ amichevole imponendosi per 1-2 sui pari età dell’ SV 1965 Munchen: reti di Colombo e Carvana. La squadra amatoriale biancorossa ha così confermato la sua lunga tradizione internazionale disputando la 77ª partita sui campi di tutta Europa: la prima fu nel 1986, a Parigi, un pareggio per 3-3 in un match di calcio a 5 sotto la Tour Eiffel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - amatoriale
Friuli in Gol Sabato ore 14:00: Friuli in Gol da 20 anni tutto il calcio Dilettantistico, Giovanile e Amatoriale in Friuli Venezia Giulia ce lo racconta Franco Poiana sulle nostre frequenze tra ospiti competenti e pubblico appassionato! Segui anche la versione on-lin - facebook.com Vai su Facebook