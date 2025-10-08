Calcio a 5 Napoli espugna Genzano nel big match del 3° turno di Serie A
Calato il sipario sul terzo turno (infrasettimanale) della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Si era in attesa del big match di questa giornata tra Genzano e Napoli, dopo che Meta Catania e Feldi Eboli avevano mostrato i muscoli ieri e si sono confermate a punteggio pieno. Partita all’ultimo respiro al Palazzetto dello Sport Gino Cesaroni. I castellani andavano in cerca di riscatto dopo la sconfitta in extremis di Catania, mentre i partenopei volevano dare un seguito all’affermazione casalinga contro il Global Work. Una sfida nella sfida, visto il confronto sulle panchine tra Ciccio Angelini (Napoli) e Fulvio Colini (Genzano). 🔗 Leggi su Oasport.it
