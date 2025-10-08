Calci e pugni alla compagna del suo ex | le rompe il naso per gelosia

E' stata arrestata nella notte per atti persecutori e lesioni personali. Gli agenti di polizia di Terracina sono intervenuti nella serata di ieri in una strada del centro cittadino, dove una chiamata al 112 aveva segnalato un'aggressione a una donna. Una volta raggiunto il luogo indicato, i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it