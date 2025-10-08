Cala fiducia italiani in Istituzioni

13.00 Flessione generalizzata, nel 2024, dei livelli di fiducia istituzionale: è quanto emerge dalla ricerca Istat che tocca il decennio 2012-2024. Le uniche istituzioni che mantengono costante il livello di fiducia sono i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e il Presidente della Repubblica. "Per il resto, la fiducia nelle istituzioni della democrazia è sotto la sufficienza", si legge nella relazione. E se i Vigili del fuoco sono al top, all'ultimo posto ci sono i politici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it