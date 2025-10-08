Caivano smantellata piazza di spaccio nel Bronx | la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica

Un altro duro colpo al traffico di droga nel cosiddetto “Bronx” di Caivano. I Carabinieri della Compagnia locale, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno scoperto un sofisticato deposito di stupefacenti nascosto all’interno di un vano a doppio fondo con apertura elettronica nel vano scala di uno dei palazzi del complesso popolare. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, smantellata piazza di spaccio nel “Bronx”: la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica

In questa notizia si parla di: caivano - smantellata

A Caivano lo Stato non si piega: smantellata l’ennesima piazza di spaccio nelle mani della camorra. La lotta alla criminalità non conosce tregua: nella nostra Italia non c’è spazio per la droga, la violenza e il degrado. - X Vai su X

