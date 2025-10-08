Caivano smantellata piazza di spaccio nel Bronx | la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica

Teleclubitalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro duro colpo al traffico di droga nel cosiddetto “Bronx” di Caivano. I Carabinieri della Compagnia locale, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno scoperto un sofisticato deposito di stupefacenti nascosto all’interno di un vano a doppio fondo con apertura elettronica nel vano scala di uno dei palazzi del complesso popolare. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

caivano smantellata piazza di spaccio nel bronx la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica

© Teleclubitalia.it - Caivano, smantellata piazza di spaccio nel “Bronx”: la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica

In questa notizia si parla di: caivano - smantellata

caivano smantellata piazza spaccioBlitz antidroga dei carabinieri nel Parco Verde di Caivano - Una piazza di spaccio smantellata, oltre un chilo di cocaina sequestrato e scoperto un trucco ingegnoso per nascondere droga: sono i numero di una operazione eseguita dai Carabinieri nel Parco Verde d ... Da ansa.it

“La barca pronta e già con i marinai”. Lo spaccio a Caivano dai Ciccarelli ai Sautto - Con questa locuzione il pentito Gennaro Masi spiega un momento importante della mala di Caivano, quando Nicola Sautto uscì dal carcere e fece ritorno nel parco V ... Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Smantellata Piazza Spaccio