Caivano smantellata piazza di spaccio | il trucco ingegnoso per nascondere la droga
Una piazza di spaccio smantellata, oltre un chilo di cocaina sequestrato e scoperto un trucco ingegnoso per nascondere droga: sono i numero di una operazione eseguita dai Carabinieri nel Parco Verde di Caivano che hanno perquisito a tappeto gli ambienti comuni nel complesso popolare chiamato "Bronx" dove i militari della locale stazione hanno scoperto l'ennesimo luogo di smercio. Nell'androne condominiale di uno dei palazzoni, è stato trovato un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico: all'interno 16 panetti di cocaina, per un chilo e 200 grammi di polvere ancora da tagliare.
In questa notizia si parla di: caivano - smantellata
Caivano, smantellata piazza di spaccio nel “Bronx”: la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica
