Caivano smantellata piazza di spaccio | il trucco ingegnoso per nascondere la droga

Tempo di lettura: < 1 minuto Una piazza di spaccio smantellata, oltre un chilo di cocaina sequestrato e scoperto un trucco ingegnoso per nascondere droga: sono i numero di una operazione eseguita dai Carabinieri nel Parco Verde di Caivano che hanno perquisito a tappeto gli ambienti comuni nel complesso popolare chiamato “Bronx” dove i militari della locale stazione hanno scoperto l’ennesimo luogo di smercio. Nell’androne condominiale di uno dei palazzoni, è stato trovato un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico: all’interno 16 panetti di cocaina, per un chilo e 200 grammi di polvere ancora da tagliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

