Caivano smantellata piazza di spaccio al Parco verde
Oltre un chilo di cocaina è stato sequestrato dai Carabinieri della Compagnia di Caivano nel corso di una vasta operazione nel rione Parco Verde e nel "Bronx". Durante una perquisizione a tappeto degli ambienti comuni, i militari della locale stazione hanno individuato un vano a doppio fondo nascosto nell'androne condominiale di uno dei palazzoni, azionato da un ingegnoso sistema elettronico. All'interno sono stati trovati 16 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. Sotto il corrimano di una rampa di scale è stato rinvenuto, inoltre, un quantitativo di 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Caivano: piazza di spaccio smantellata nel Parco Verde, sequestrati oltre un chilo di cocaina. Scoperto nascondiglio con doppio fondo elettronico - L’operazione, mirata a indebolire il traffico di droga nel rione, ha incluso anche controlli alla circolazione: 98 veicoli ispezionati e 21 sanzionati ... Riporta ilgazzettinovesuviano.com