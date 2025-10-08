Caivano piazza di spaccio smantellata | sequestrati oltre un chilo di cocaina nel Parco Verde

Operazione dei Carabinieri: scoperto un vano a doppio fondo con 1,2 kg di cocaina e un sistema elettronico per nascondere la droga. Caivano – I Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno smantellato una piazza di spaccio nel cuore del Parco Verde, sequestrando oltre un chilo di cocaina e altra sostanza stupefacente. L’operazione rientra nelle attività di controllo costante che le forze dell’ordine mantengono nel rione e nel vicino quartiere conosciuto come “Bronx”. A darne notizia un comunicato del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Controlli continui nel Parco Verde. L’attività dei Carabinieri non si è mai interrotta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it