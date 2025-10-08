Caivano piazza di spaccio smantellata | sequestrati oltre un chilo di cocaina nel Parco Verde
Operazione dei Carabinieri: scoperto un vano a doppio fondo con 1,2 kg di cocaina e un sistema elettronico per nascondere la droga. Caivano – I Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno smantellato una piazza di spaccio nel cuore del Parco Verde, sequestrando oltre un chilo di cocaina e altra sostanza stupefacente. L’operazione rientra nelle attività di controllo costante che le forze dell’ordine mantengono nel rione e nel vicino quartiere conosciuto come “Bronx”. A darne notizia un comunicato del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Controlli continui nel Parco Verde. L’attività dei Carabinieri non si è mai interrotta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Domani il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà a Caivano. Piazza Cesare Battisti sarà chiusa dalla 8,00 alle 18,00 come ordinanza n.72 della Polizia Locale - facebook.com Vai su Facebook
A Caivano lo Stato non si piega: smantellata l’ennesima piazza di spaccio nelle mani della camorra. La lotta alla criminalità non conosce tregua: nella nostra Italia non c’è spazio per la droga, la violenza e il degrado. - X Vai su X
