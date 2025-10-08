Caivano blitz nel Bronx | scoperto bunker con 16 panetti di cocaina

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati 16 panetti di cocaina e 167 grammi di hashish nel Bronx di Caivano. Scoperto sistema di videosorveglianza per lo spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

caivano blitz nel bronx scoperto bunker con 16 panetti di cocaina

© Notizie.virgilio.it - Caivano, blitz nel “Bronx”: scoperto bunker con 16 panetti di cocaina

In questa notizia si parla di: caivano - blitz

Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss

Caivano: Blitz al Parco Verde, Carabinieri arrestano pusher

Blitz antidroga al Parco Verde di Caivano: arrestato Ciro Migliore, ex compagno di Maria Paola Gaglione

caivano blitz bronx scopertoCaivano, blitz nel “Bronx”: scoperto bunker con 16 panetti di cocaina - Sequestrati 16 panetti di cocaina e 167 grammi di hashish nel Bronx di Caivano. Lo riporta virgilio.it

caivano blitz bronx scopertoNel palazzo un nascondiglio elettronico pieno di cocaina pura: blitz al “Bronx” di Caivano - Controlli a tappeto dei carabinieri di Caivano, nel Parco Verde e nel Bronx; rinvenuti 16 panetti di cocaina e una centrale di sorveglianza ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Blitz Bronx Scoperto