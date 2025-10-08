Cagnetta e gattina inseparabili abbandonate nel nulla a causa di un trasloco | l' appello per l' adozione di coppia
“Non so da dove iniziare: proverò a partire dal cuore per non sbagliare. Nei giorni scorsi mi ha colpito molto questa foto, una cagnolina e una gattina abbandonate nel nulla, strette l'una all'altra inseparabili. Un tam tam tra volontarie, un signore che da due giorni portava cibo e loro li. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: cagnetta - gattina
