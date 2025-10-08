Cade da un balcone al secondo piano precipitando a terra grave 75enne

ANCONA – È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni il 75enne che, questa mattina, è caduto dal secondo piano da un edificio di corso Carlo Alberto. Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe affacciato dal balcone sporgendosi però troppo e precipitando a terra. Dopo l’allarme, attorno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: cade - balcone

Donna cade dal balcone: è gravissima in ospedale

Pistoia: bimbo di 3 anni cade dal balcone di casa. Ricoverato in gravi condizioni al Meyer

Bimbo di 3 anni cade dal balcone, era in casa con i genitori: codice rosso, è gravissimo

Cade dal balcone del secondo piano: muore donna di 57 anni Una donna di 57 anni è caduta dal balcone della sua casa, al secondo piano di una palazzina di Mascali. rimanendo ferita gravement.e. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe cadut - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo cade da un balcone a Torino, restano gravi le sue condizioni. La prognosi è riservata, è ricoverato in rianimazione #ANSA - X Vai su X

Si affaccia dal balcone sul secondo piano e cade: gravissimo un uomo - Un 75enne è finito già da un'altezza di circa 6 metri in corso Carlo Alberto ad Ancona. Da youtvrs.it

Mascali, pulisce i vetri e cade dal secondo piano: è grave una 57enne - Le sue condizioni sono gravi: è intubata e ricoverata al Trauma center. Lo riporta livesicilia.it