Cadde dal tetto e muore la difesa chiede l’assoluzione | raccoglieva ferri vecchi per poi rivenderli
Seregno (Monxa e Brianza), 8 ottobre 2025 – " Non c’era un’azienda a cui è stato commissionato il lavoro, non c’era un cantiere, non c’era un rapporto di lavoro. L’imputato andava a raccogliere i ferri vecchi per arrotondare la pensione e non ha chiesto alla vittima di salire sul tetto, quindi non è responsabile. È vero che quando è accaduta la disgrazia l’imputato l’ha accompagnato all’ospedale dicendo che era caduto a casa dalle scale, ma l’ha fatto perché era nel panico e poi ha raccontato la verità". Chiede l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo la difesa di un 75enne di Seregno, Gian Carlo S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cadde - tetto
Cadde dal tetto. Chiesta l’assoluzione
Cadde dal tetto, raccolta fondi da record per aiutare un collega: ecco che cosa è successo L’appello per sostenere le spese post riabilitazione ha avuto un effetto tsunami: l’uomo precipitò da diversi metri d’altezza - facebook.com Vai su Facebook
Cadde dal tetto. Chiesta l’assoluzione - "Non c’era un’azienda a cui è stato commissionato il lavoro, non c’era un cantiere, non c’era un rapporto di lavoro. Riporta msn.com
Cede il tetto, operaio precipita e muore sul colpo: «Stava montando dei pannelli solari» - Un operaio di 36 anni è morto martedì mattina 16 settembre 2025 a San Giuliano Milanese cadendo dal tetto di un capannone mentre stava montando alcuni pannelli solari. Riporta leggo.it