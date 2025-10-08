Cadde dal tetto e muore la difesa chiede l’assoluzione | raccoglieva ferri vecchi per poi rivenderli

Seregno (Monxa e Brianza), 8 ottobre 2025 – " Non c’era un’azienda a cui è stato commissionato il lavoro, non c’era un cantiere, non c’era un rapporto di lavoro. L’imputato andava a raccogliere i ferri vecchi per arrotondare la pensione e non ha chiesto alla vittima di salire sul tetto, quindi non è responsabile. È vero che quando è accaduta la disgrazia l’imputato l’ha accompagnato all’ospedale dicendo che era caduto a casa dalle scale, ma l’ha fatto perché era nel panico e poi ha raccontato la verità". Chiede l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo la difesa di un 75enne di Seregno, Gian Carlo S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

