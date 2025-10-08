"Non c’era un’azienda a cui è stato commissionato il lavoro, non c’era un cantiere, non c’era un rapporto di lavoro. L’imputato andava a raccogliere i ferri vecchi per arrotondare la pensione e non ha chiesto alla vittima di salire sul tetto, quindi non è responsabile. È vero che quando è accaduta la disgrazia l’imputato l’ha accompagnato all’ospedale dicendo che era caduto a casa dalle scale, ma l’ha fatto perché era nel panico e poi ha raccontato la verità". Chiede l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo la difesa di un 75enne di Seregno, Gian Carlo S., accusato per l’infortunio accaduto il 19 gennaio del 2017 a Seregno costato la vita a Enrico Milani, 52enne di Seveso, che era caduto da una tettoia per smontare delle lamiere e che era rimasto paralizzato, morendo dopo 3 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cadde dal tetto. Chiesta l'assoluzione