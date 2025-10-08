Byd saluta il vecchio motore plug-in e inaugura una nuova era ibrida

Byd ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che segna un punto di svolta nella comunicazione e nella tecnologia del marchio. Dopo campagne come Casi-no Incentivi statali, il principale produttore mondiale di Veicoli a nuova energia prosegue nel suo percorso di messaggi diretti e di rottura, rendendo omaggio al vecchio motore plug-in e annunciandone simbolicamente la pensione. Sotto slogan come Caro motore plug-in, buon pensionamento! e Imps – Istituto motori in pensione serena, Byd invita a voltare pagina. Finisce l’epoca dei compromessi e inizia quella della mobilità intelligente e sostenibile con la nuova tecnologia Super DM-i. 🔗 Leggi su Lettera43.it

