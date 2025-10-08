Byd motore plug-in in pensione | nuova era ibrida con Super DM-i Technology

Byd lancia una nuova iniziativa promozionale che segna un punto di svolta nella comunicazione e nella tecnologia del marchio. Dopo campagne come “CASI-NO Incentivi Statali”, il principale produttore mondiale di Veicoli a Nuova Energia prosegue nel suo percorso di messaggi diretti e di rottura, rendendo omaggio al “vecchio motore plug-in” e annunciandone simbolicamente la pensione. Sotto slogan come “Caro motore plug-in, buon pensionamento!” e “IMPS – Istituto Motori in Pensione Serena”, Byd invita a voltare pagina: finisce l’epoca dei compromessi e inizia quella della mobilità intelligente e sostenibile con la nuova tecnologia Super DM-i. 🔗 Leggi su Lapresse.it

