Butta un vecchio libro poi si ricorda che aveva nascosto 1000 euro in banconote tra le pagine | anziana disperata corre in discarica e si mette a frugare tra la spazzatura

Getta per sbaglio mille euro nel cassonetto, poi grazie ai netturbini li ritrova nella discarica. La storia a lieto fine è accaduta a Tavullia, il paese dell'urbinate dove Valentino Rossi è cresciuto sfrecciando con le prime moto 125. Protagonista è un'anziana signora che stava pulendo scansie e mobili di casa. La donna, sembra sovrappensiero, ha buttato nel pattume un vecchio libro al cui interno aveva nascosto una somma di contanti considerevole: mille euro. Le banconote, probabilmente legate a qualche deposito di risparmio lontano dai tentacoli bancari, erano state inserite stese senza pieghe, qua e la tra le pagine, senza un vero criterio.

