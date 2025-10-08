Bus e reclami l' assessore Castorri | A settembre oltre 18.400 corse solo l' 1,1% sono saltate Avvio positivo
Nella giornata in cui si registra il caso del disservizio della linea 92 di Start Romagna con alcuni genitori che hanno lamentato che i loro figli vengono praticamente lasciati a piedi alla fermata di viale Matteotti, l’assessore alla Mobilità Christian Castorri fa il punto e definisce “positivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cesena, e il bus 92 che non si ferma, la replica: “Le ragazze non hanno segnalato l’intenzione di salire” - Dopo le lamentele su disservizi del servizio di trasporto pubblico erogato da Start Romagna nel bacino di Cesena, l’assessore alla Mobilità Christian ... Riporta corriereromagna.it