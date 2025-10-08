Buoni pasto soglia esentasse a 10 euro | aumenti fino a 500 euro per i lavoratori le simulazioni
All'interno della manovra 2026 potrebbe essere inserito l'innalzamento della soglia esentasse dei Buoni pasto da 8 a 10 euro. Una ipotesi che - secondo le stime della Ragioneria dello. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Incremento dei buoni pasto: come influenzerà il reddito delle famiglie
