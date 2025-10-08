Buongiorno mamma sarà cancellata addio alla fiction con Raoul Bova

Che ne sarà di Buongiorno, mamma? La fiction ha raggiunto la sua terza stagione ma rischia di terminare qui il proprio percorso. Sembra infatti che il cambio di registro, necessario, non abbia convinto fino in fondo i fan. Fiction cancellata. La notizia non è ufficiale, è bene sottolinearlo. Voci di corridoio però offrono poche speranze per una quarta stagione. È evidente, del resto, come gli ascolti non abbiano rispettato le attese. Le prime tre puntate si sono assestate su una media del 14,7%. L’elemento più dannoso, però, è probabilmente dato dal fatto che neanche la prima serata iniziale sia riuscita a fare meglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

