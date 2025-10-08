Buongiorno Mamma 3 spiegazione finale come finisce l’ultima puntata della terza stagione ?

Come finisce Buongiorno Mamma 3?. Siamo arrivati all’ultima puntata di Buongiorno Mamma 3, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Quest’anno, la serie si concentra sul mistero della scomparsa di Anna, la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta. L’ingresso di Laura (Serena Iansiti), la nuova futura moglie di Guido, aprirà le porte verso la scoperta del drammatico avvenimento. Nell’ultimo episodio, i preparativi per l’imminente matrimonio di Laura e Guido procedono. Agata, svelati i suoi sentimenti per Guido, prende una drastica decisione sul suo futuro. Intanto i ragazzi sono alle prese con i loro problemi sentimentali. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

