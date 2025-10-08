Buongiorno e Rrahmani ko pesanti in difesa | la sosta può aiutare Conte

La retroguardia azzurra è stata colpita ripetutamente in questo primo mese e mezzo di campionato: il tecnico ora spera nel recupero dell'ex Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buongiorno e Rrahmani, ko pesanti in difesa: la sosta può aiutare Conte

Senza Rrahmani, può essere l’ora di Beukema. Conte l’ha provato con Buongiorno (Repubblica)

Rrahmani out, il Napoli si affida a Beukema e Buongiorno

Napoli, senza Rrahmani Conte pensa ad una difesa con Buongiorno e Beukema

DAI CAMPI – Novità per Dodo e #Fazzini! Immobile, #Buongiorno, Rrahmani, Sohm, Marusic, Valeri, #Ostigard… - X Vai su X

Napoli, ancora assenti Buongiorno e Rrahmani. Giocano Beukema e Juan Jesus (Corsport) Torna Di Lorenzo. Due i testa a testa: Olivera più avanti di Spinazzola a sinistra e Milinkovic-Savic e Meret in porta. Vanja mai titolare al Maradona in campionato. http - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli rischia di giocare Torino-Napoli senza Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani (Repubblica) - Napoli, il metodo Conte è assai esigente e con i motori spinti sempre al massimo il rischio di qualche problema fisico va messo nel conto ... Si legge su ilnapolista.it

Infortunati Napoli, da Buongiorno e Rrahmani a Lukaku: le ultimissime novità - Arrivano aggiornamenti in casa Napoli riguardo ai rientri di Buongiorno, Rrahmani e Lukaku: ecco le ultimissime ... Lo riporta fantamaster.it