Buon compleanno Paul Hogan Antonio Cabrini Carlo Rienzi…
Buon compleanno Antonio Cabrini, Paul Hogan, Carlo Rienzi, Simone Bolelli, Lucia Catena, Fabio Fanton, Antonio Pizzinato, Giuseppe Beghetto, Elio Lannutti, Ninì Salerno, Sigourney Weaver, Antonio Tempestilli, Carlo Cracco, Zvonimir Boban, Ezequiel Munoz. Oggi 8 ottobre compiono gli anni: Paola Piccinato, doppiatrice; Antonio Pizzinato, sindacalista, politico; Ennio Contedini, scacchista; Giovanni Bacis, ex calciatore; Cesare Reina, ex calciatore; Giuseppe Beghetto, ex ciclista; Vittorio Calvani, ex calciatore, allenatore; Ida (Rosalinda) Galli, attrice; Paul Hogan, attore; Alzek Misheff, pittore, musicista; Sandro Spinetti, ex cestista; Carmine Stallone, politico; Ugo Cardinale, linguista; Renzo Stacchi, attore, doppiatore; Carlo Rienzi, avvocato Codacons; Marcello Varallo, ex sciatore; Elio Lannutti, politico, saggista, giornalista; Marco Olmo, atleta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: buon - compleanno
Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…
Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…
Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…
Oggi #UmbertoPizzi raggiunge una bella tappa. Buon compleanno Umberto, che continui a guardare non solo con l'ironia del tuo obiettivo, ma con la testa ed il cuore. - X Vai su X
Tanti auguri di buon compleanno a Lewis Capaldi Dal profilo social di "Lewis Capaldi" - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Pogba compie 31 anni, Juve 'buon compleanno, Paul' - ": attraverso una breve nota ufficiale, la Juventus ha fatto gli auguri per i suoi 31 anni centrocampista bianconero, squalificato per quattro anni dal Tribunale nazionale anti ... Si legge su ansa.it
Paul Pogba compie 31 anni, la Juventus sui social: "Buon compleanno, Paul" - ": attraverso una breve nota ufficiale, la Juventus ha fatto gli auguri per i suoi 31 anni centrocampista bianconero, squalificato per quattro anni dal ... Lo riporta tuttomercatoweb.com