Buffon incoraggia la Nazionale | La conoscenza della nostra storia fa sì che anche il nostro futuro abbia un senso diverso Le parole dell’ex Juve

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buffon incoraggia la Nazionale: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve e capo delegazione dell’Italia. Un monito, una lezione di storia, una pillola di saggezza. Le parole di Gianluigi Buffon, nel suo ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana, sono un richiamo potente ai valori e all’identità del calcio azzurro. L’ex capitano della Juventus ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il passato per costruire un futuro ricco di significato. Intervenuto a margine di un evento al Nuovo Museo del Calcio, Buffon ha offerto una riflessione profonda, che va oltre il semplice aspetto tecnico e tattico, per toccare le corde dell’appartenenza e dell’orgoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

