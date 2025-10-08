Bufera alla Fenice | sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi il teatro si spacca

Alta tensione al Teatro La Fenice di Venezia. Le rappresentanze sindacali hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, proprio nel giorno della prima dell’opera “Wozzeck” di Alban Berg, per protestare contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la direttrice dovrebbe assumere a partire dall’ottobre 2026. La decisione è maturata al termine di un incontro tra la Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) degli orchestrali e delle maestranze del teatro, le sigle Cgil, Cisl, Uil e Fials, il sovrintendente Nicola Colabianchi e il sindaco Luigi Brugnaro, che presiede il Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

