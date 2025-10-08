Bufera alla Fenice | sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi il teatro si spacca

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta tensione al Teatro La Fenice di Venezia.  Le rappresentanze sindacali hanno proclamato  uno sciopero per venerdì 17 ottobre, proprio nel giorno della  prima dell’opera “Wozzeck” di Alban Berg, per protestare contro la nomina di  Beatrice Venezi  a  direttore musicale stabile, incarico che la direttrice dovrebbe assumere a partire dall’ottobre 2026. La decisione è maturata al termine di un incontro tra la  Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu)  degli orchestrali e delle maestranze del teatro, le sigle  Cgil, Cisl, Uil e Fials, il  sovrintendente Nicola Colabianchi  e il  sindaco Luigi Brugnaro, che presiede il Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bufera alla fenice sciopero contro la nomina di beatrice venezi il teatro si spacca

© Thesocialpost.it - Bufera alla Fenice: sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi, il teatro si spacca

In questa notizia si parla di: bufera - fenice

Beatrice Venezi nella bufera per la nomina alla Fenice fa una rinuncia ma passa anche al contrattacco

Beatrice Venezi nella bufera per la nomina alla Fenice fa una rinuncia ma passa anche al contrattacco

Bufera alla Fenice: sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi, il teatro si spacca - Le rappresentanze sindacali hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, proprio nel ... Lo riporta thesocialpost.it

bufera fenice sciopero controSciopero alla Fenice: esplode la protesta contro la nomina di Beatrice Venezi - I sindacati annunciano lo stop del 17 ottobre durante la prima di Wozzeck: nessun accordo con Brugnaro, chiesta la revoca dell’incarico alla futura direttrice musicale ... Riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Bufera Fenice Sciopero Contro