Roma, 8 ottobre 2025 – La difesa dell’industria siderurgica europea non è protezionismo ma sopravvivenza, secondo i commissari UE Maroš Šef?ovi? e Stéphane Séjourné, che in conferenza stampa a Strasburgo hanno presentato la proposta di regolamento della Commissione europea volta a proteggere il settore siderurgico dagli effetti sleali della sovraccapacità globale, definita da Bruxelles come “una minaccia esistenziale” per la competitività industriale dell’Unione. La misura rientra nel piano d’azione dell’Unione europea per l’acciaio e i metalli ( Steel and Metals Action Plan ) e rappresenta, secondo la Commissione, “un passo fondamentale per garantire la redditività a lungo termine di un’industria strategicamente cruciale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruxelles lancia la proposta per difendere il settore siderurgico